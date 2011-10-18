Аграрії вже посіяли 7,1 млн. га озимих зернових

Аграрії України станом на 17 жовтня 2011 року посіяли озимих культур на зерно на площі 7,1 млн. га, що становить 87% прогнозу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Зокрема, озимої пшениці і тритикале посіяно на площі 6 млн. га (91% прогнозу), жита – 0,3 млн. га (93%) і ячменю – 0,8 млн. га (65%). Крім того, озимого ріпаку посіяно на 0,9 млн. га (96%).

Зяблевий обробіток землі виконано на площі 9,2 млн. га (70%).