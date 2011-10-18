В Україні створено Федерацію працедавців агропромислового комплексу

В Україні створена Федерація працедавців агропромислового комплексу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Як заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК, співпраця Мінагропроду з фахівцями і експертами Федерації працедавців агропромислового комплексу і продовольства України посилить діалог між аграріями і державою. "Аграрно-промисловий сектор - єдина галузь, яка не мала федерації працедавців. І, нарешті, така організація створена. Мінагрополітики обов'язково активно співпрацюватиме з Федерацією працедавців агропромислового комплексу і продовольства України", - зазначив міністр.

"Створена Федерація допоможе об'єднати зусилля аграріїв у відстоюванні різних програм і преференцій аграріям. Принаймні, я хотів би побажати цього Федерації, щоб вона не стала черговою модною асоціацією, а працювала на результат. Крім того, активна співпраця Міністерства з Федерацією посилить соціальний діалог влади і аграріїв", - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.