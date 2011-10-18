«Авангард» за 9 місяців збільшив виробництво яєць на 48% - до 4,4 млн. шт.

Компанія "Авангард", один з найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, у січні-вересні 2011 р. збільшила виробництво яєць на 48% - до 4,398 млн. шт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

На 30 вересня загальне поголів'я птиці компанії склало 24,5 млн. голів, що на 18% більше порівняно з аналогічним періодом 2010 р.

Середня ціна реалізації яєць за 9 місяців збільшилася на 13% і склала 0,54 грн. (без урахування ПДВ) за 1 шт. До кінця року компанія очікує подальшого підвищення ціни.

Повідомляють, що об'єм продажів виріс на 33% і склав 3,533 млн. шт. Зазначають, що впродовж цього періоду компанія продовжила реалізацію стратегії, спрямованої на диверсифікацію клієнтської бази. У результаті за 9 місяців частка продажів через сучасні мережі роздрібної торгівлі збільшилася до 30% від загального об'єму продажів яйця компанії.

Також упродовж 9 місяців компанія здійснювала експорт яєць на ринки Близького Сходу, а також в країни СНД.

Повідомляють, що в сегменті виробництва яєчних продуктів за перші 9 місяців компанія збільшила переробку яєць на 38% - до 785 млн. яєць, середня ціна реалізації сухих яєчних продуктів виросла на 2% і склала $6, 94 (без урахування ПДВ) за 1 кг. Компанія експортувала сухі яєчні продукти на ринки Азії, Близького Сходу і Північної Африки.

Сказано, що менеджмент компанії задоволений операційними результатами і чекає добрих фінансових результатів за підсумками 2011 року.

"У третьому кварталі ми вже отримали прибуток від запуску першої стадії потужностей для утримання курей-несучок на птахівницькому комплексі з виробництва яєць "Авіс", офіційна церемонія відкриття якого відбулася в липні. Дивлячись у майбутнє, я упевнена, що ми досягнемо нашої мети на цей рік і зробимо 6 млрд. шт. яєць, завдяки позитивній динаміці експорту, в основному в Ірак, Туреччину та інші країни регіону MENA", - повідомила генеральний директор "Авангард" Наталія ВАСИЛЮК.

"Разом з членами Ради директорів Компанії хочу запевнити усіх, що об'єднання Avangardco IPL і Ukrlandfarming PLC позитивно вплине на динаміку розвитку обох компаній в цілому і на їх фінансові і операційні результати зокрема. Компанія найняла KPMG. Це забезпечить найбільш надійне відображення фінансового стану компанії надалі", - додала Н.ВАСИЛЮК.

Довідка УНІАН. Компанія "Аграрний Холдинг Авангард" (ДК "Авангард", Івано-Франківськ) - одна з найбільших агропромислових компаній України, яка спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів.

За підсумками 2010 р. займає 26% ринку яєць в Україні (43% промислового ринку яєць) і 79% ринку яєчних продуктів країни. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим.

У результаті IPO на Лондонській фондовій біржі у травні 2010 р. компанія залучила 200,2 млн. дол. У жовтні 2010 р. компанія розмістила єврооблігації на суму 193,5 млн. дол. з терміном погашення 29 жовтня 2015 р.