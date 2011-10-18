«Житомирський маслозавод» анулював інформацію про залучення кредиту від «Райффайзен Банк Аваль» на 80 млн. грн

ПАТ "Житомирський маслозавод" анулював інформацію про залучення кредиту від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 80 млн. грн. Відповідне повідомлення розміщене 14 жовтня в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

"Спеціальна інформація емітента - відомості про отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, розміщена в стрічці новини (у стрічці новин інтернет-видання ДКЦПФР - УНІАН) 7 жовтня 2011 року, є помилково наданою, у зв'язку з цим вважається недійсною і спростовується", - сказано у повідомленні маслозаводу.

При цьому підприємство не вказує причини, через які інформація про залучення кредиту анулюється.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня в офіційному інтернет-виданні ДКЦПФР було розміщено повідомлення про залучення ПАТ "Житомирський маслозавод" кредитної лінії на суму 80 млн. грн. від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Довідка УНІАН. ПАТ "Житомирський маслозавод" працює на ринку морозива і в молочному бізнесі. Щорічно на підприємстві випускають продукції на суму близько 1 млрд. грн.

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" засноване у 1992 році на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Австрійська група "Райффайзен" володіє 96,18% акцій "Райффайзен Банку Аваль".