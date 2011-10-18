Держземагентство: в Україні на 80% ліквідовано заборгованість з видачі держактів на землю

Територіальні органи земельних ресурсів видали громадянам 189 тис. державних актів на право власності на земельні ділянки, що становить 80% загальної кількості документів, за якими існувала заборгованість.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Як зазначається в повідомленні, на 100% ліквідовували заборгованість реєстратори Волинської, Кіровоградської і Тернопільської областей.

Раніше голова Держземагентства Сергій ТИМЧЕНКО зазначав, що якщо в регіоні не буде ліквідовано борги за видачу державних актів, то в ході реорганізації органів земельних ресурсів жоден керівник територіальних підрозділів Держкомзему не перепризначений на аналогічні посади в Держземагентство.

Як повідомляв УНІАН, у вересні п.р. С.ТИМЧЕНКО заявляв про намір протягом півтора місяців ліквідувати черги на отримання державних актів на право власності на землю.

В Україні починаючи з 2003 року виникли колосальні черги на отримання земельних актів.