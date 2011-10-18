Мінприроди ввело трирічний мораторій на вилов дельфінів

Міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ на три роки ввів мораторій на вилов дельфінів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного екологічного центру України, наказ міністерства №328 від 20 вересня 2011 року “Про тимчасову заборону спеціального використання китоподібних Чорного та Азовського морів” заборонив вилучення дельфінів з природного середовища існування з будь-якою метою, крім випадків збирання решток загиблих дельфінів з науково-дослідною метою, строком на три роки.

“Аналогічний мораторій діяв в Україні до цього року, але в березні його дія скінчилась, – зауважив учасник громадської кампанії проти комерційного використання дельфінів Євген ПАХОМОВ. – Здавалось би, навіщо вводити мораторій на вилов конкретного виду, який занесено до Червоної книги, коли всіх їх не можна виловлювати? Але, на превеликий жаль, власники дельфінаріїв виловлюють дельфінів під виглядом передбаченого у законодавстві «спеціального використання». Це, наприклад, реабілітація, лікування або дослідження дельфінів. На практиці, такі здавалось б корисні завдання є лише прикриттям для того, щоб відловити дельфінів для використання у виставах дельфінаріїв”.

У прес-службі НЕЦУ нагадують, що ще в грудні 2010 року центр, Дружина охорони природи Києва, представники зоозахисних організацій провели акцію протесту під стінами Мінприроди, вимагаючи безстроково продовжити мораторій, тоді вдалося потрапити на прийом до заступників колишнього міністра екології. Десятки громадських організації надіслали в Мінприроди звернення на підтримку введення мораторію.

“Введення мораторію є, безсумнівно, перемогою для нас, і довгі місяці саме це було першочерговою метою активістів захисту дельфінів, – пояснила захисниця дельфінів Катерина ПОЛЯНСЬКА. – Але це лише часткова перемога. Більшість дельфінаріїв в Україні збудовані за час дії попереднього мораторію, і цей бізнес активно розвивається. Ми вітаємо ініціативу Мінприроди і сподіваємось, що цей крок стане початком ще більш рішучих дій на захист дельфінів”.

НЕЦУ нагадує, що всі три види дельфінів, які зустрічаються в територіальних водах України, занесені до Червоної книги України. Разом з тим, в державі діє понад 15 дельфінаріїв і будуються нові. Походження дельфінів у всіх комерційних дельфінаріях лишається під сумнівом. Умови утримання дельфінів у більшості дельфінаріїв не відповідають їх природним потребам, через що тривалість життя дельфінів у неволі значно менша, ніж у природі. Незаконність роботи частини дельфінаріїв вже доведена контролюючими органами, проте досі з жодного із дельфінаріїв тварин не вилучили.

Громадська кампанія проти комерційного використання дельфінів діє з травня 2009 року.