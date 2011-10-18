Україна цього року матиме рекордний урожай картоплі – УАК

Цього сезону Україна матиме рекордний урожай картоплі.

Як повідомила УНІАН прес-служба Української аграрної конфедерації, за даними Державної служби статистики, на 30 вересня в Україні з 98% посівних площ вже зібрано більш як 23 млн. тонн картоплі, що за 20 років незалежності України є абсолютним рекордом.

Зазначається, що очікування рекордного урожаю вже привело до колосального здешевлення продукту. З початку збору оптові ціни на картоплю впали втричі, досягнувши ціни 0,6-1 грн. за кг, «що стало приголомшливою новиною для аграріїв, які після весняних цін на картоплю на рівні 4,5-6 грн. планували одержати значний прибуток».

Основною причиною такого врожаю є не істотне збільшення посівних площ, які виросли з торішніх 1,41 млн. га до 1,44 млн. га цього року, а сприятлива погода, яка підвищила середню врожайність коренеплоду до 166 ц/га.

Експерти УАК відзначають, що добрий урожай картоплі також зафіксовано в Росії, Білорусі, Вірменії та інших країнах, і «в цих країнах виробники теж зазнають збитків». Тому врятувати ситуацію не зможе й експорт, враховуючи, що Україна майже не експортує картоплю, продаючи за кордон лише 5-10 тис. тонн на рік, і такі обсяги експорту не впливають на внутрішні ціни. При цьому основним напрямом експорту української картоплі була і залишається Росія, але цього року вона не потребує імпортної картоплі, а навіть планує вивезти 1 млн. т власного продукту. Основними напрямами експорту північний сусід України бачить Середню Азію, яка значно ускладнює можливий експорт з України до цього регіону. Не має можливості Україна експортувати картоплю і до Європи, в першу чергу тому, що якість нашої картоплі не відповідає європейським стандартам.

Експерти відзначають, що на сьогодні Україна має в наявності картофелехранилищ на 1 млн. тонн одноразового зберігання, чого недостатньо для зберігання вирощеного врожаю.

Не менш актуальною проблемою експерти називають реалізацію овочів. «Не кожен виробник має доступ до оптових ринків, тому й реалізує свою продукцію за заниженою ціною. Наприклад, у вересні, коли оптові ціни на картоплю ще були на рівні 2 грн/кг, селяни вже змушені продавати свій урожай перекупникам по 0,80 грн., тому що везти невеликі обсяги до великих оптових ринків не мали ні можливості, ні економічного сенсу. З цих самих причин ми маємо і щорічні цінові коливання, коли восени картопля коштує в 2-3 рази дешевше, ніж навесні. Коли основний прибуток осідає у перекупників, які реалізують навесні придбану восени картоплю у приватних селянських господарств», - відзначають експерти.

На думку УАК, допомогти цьому може лише розвиток кооперативів, коли приватні сільськогосподарські виробники об`єднуються для більш ефективного виробництва і реалізації своєї продукції. Але розвиток кооперативів в Україні ускладнюється недосконалою законодавчою базою, низькою, а часом номінальною підтримкою з боку влади і непоінформованістю в цьому питанні селянства.