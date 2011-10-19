Для України найвідчутнішим вилученням у договорі про ЗВТ у рамках СНД є цукор - Азаров

Санкт-Петербург. Для України найвідчутнішим вилученням у договорі про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав, підписаному 18 жовтня в Санкт-Петербурзі, є цукор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив українським журналістам на брифінгу в Санкт-Петербурзі прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Для нас найвідчутніше - це цукор», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що цукор завжди входив до групи вилучень, але глави урядів країн СНД вчора домовилися про те, що в рамках підписаної угоди буде визначений часовий інтервал, після закінчення якого країни, що підписали угоду, від нього відмовляться.

У той же час М.АЗАРОВ зазначив, що конкретні тимчасові рамки будуть визначені за підсумками додаткових обговорень. «Принаймні, це досить короткочасний інтервал, в процесі якого ми від нього відмовимося», - підкреслив прем`єр-міністр.

У той же час він зазначив, що РФ дала принципову згоду щодо українського цукру і це вказано в договорі. «Що це вилучення в нашій двосторонній торгівлі буде усунуто. Ось це найголовніше, оскільки раніше на це згоди не було. Ми чудово розуміємо, що відразу вирішити цю проблему неможливо, оскільки наш цукор за собівартістю, за конкурентною ціною приблизно в півтора рази дешевше російського. Тому очевидно, що якби Росія сьогодні на це пішла, то завтра довелося б зупинити роботу в своїй цукровій галузі. Ми це розуміємо? Розуміємо. Тому ми з розумінням поставилися до вирішення цієї проблеми і домовилися, що в принципі ми її вирішуємо», - підкреслив глава українського уряду.

Він також повідомив, що до вилучення також потрапили нафта і газ, а щодо інших чутливих для України пунктів вилучення немає. «Ви розумієте, що таке експортне мито на нафту, чи може Росія відмовитися від застосування експортних мит? Звісно, ні. Мабуть, це добра третина російського бюджету, але в принципі в цьому договорі зафіксована те обставина, що з часом, перехідного періоду, і ці мита будуть скасовані», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі був підписаний договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ) в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан, проте ці країни планують приєднатися до нього протягом цього року.

М.АЗАРОВ висловив сподівання, що договір про ЗВТ у рамках СНД набуде чинності із січня 2012 року.