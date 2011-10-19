У Чернігівській області на підприємстві згоріло 15 тонн насіння соняшника.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

У с. Носелівка Борзнянського району сталася пожежа в приміщенні зернового стаціонарного комплексу. Вогнем знищено 15 тонн насіння соняшнику, пошкоджені покрівля на площі 20 кв. м і технологічне устаткування. Причина пожежі - порушення технологічного регламенту.