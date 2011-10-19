У Чернігівській області на підприємстві згоріло 15 тонн насіння соняшника
11:45, 19 жовтня 2011Агро
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У Чернігівській області на підприємстві згоріло 15 тонн насіння соняшника.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
У с. Носелівка Борзнянського району сталася пожежа в приміщенні зернового стаціонарного комплексу. Вогнем знищено 15 тонн насіння соняшнику, пошкоджені покрівля на площі 20 кв. м і технологічне устаткування. Причина пожежі - порушення технологічного регламенту.
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