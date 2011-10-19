Завтра в Україні знову мінлива хмарність, у деяких регіонах - дощі

Завтра, 20 жовтня, в Україні збережеться мінлива хмарність, у деяких регіонах - дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, вночі у Криму і східних областях місцями невеликий дощ, вранці і вдень у більшості західних областей дощі. На іншій території - без опадів. Уночі і вранці на Лівобережжі і в Криму місцями туман. Вітер південно-західний, у східній частині північно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у Закарпатті, у Криму на узбережжі морів і сході країни 1-6° тепла; вдень 8-13°, на півдні і в Прикарпатті до 16°.

У Києві і Київській області завтра без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, у Києві вночі 0-2° тепло, вдень 11-13° тепла.