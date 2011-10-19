Мінагропрод та експортери зерна підписали Меморандум про взаєморозуміння

Міністерство аграрної політики і продовольства України і суб`єкти господарювання – експортери зерна 10 жовтня 2011 року підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Українсьоїй зернової асоціації (УЗА).

Зокрема, сторони домовилися про співпрацю з питань контролю критичних обсягів експорту зерна в 2011/2012 маркетинговому році на основі декларування обсягів зернових культур, які можуть бути експортовані, і встановлення експортних обмежень, спрямованих на гарантування продовольчої безпеки.

Сторони разом визначатимуть і погоджуватимуть обсяги експорту на основі попереднього балансу зернових з урахуванням різних видів зернових культур - і продовольчих, і фуражних зернових культур.

Мінагропрод зі свого боку зобов`язується, що в разі запровадження обмежень у вигляді припинення експорту за окремими категоріями товарів, такі обмеження поширюватимуться на всіх учасників ринку, які здійснюють експорт зерна.

Міністерство підтверджує також, що на момент ухвалення рішення про припинення експорту за окремими категоріями товарів воно надаватиме сприяння і не встановлюватиме жодних прямих чи непрямих бар`єрів на шляху вільного експорту зерна з України.

Меморандум набуває чинності з дня підписання і діє до 1 липня 2012 року.