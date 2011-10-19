Мінагропрод прогнозує експорт зерна урожаю 2011 року в обсязі 27 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує, що обсяг експорту зерна з урожаю 2011 року становитиме 27 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства з посиланням на міністра Миколу ПРИСЯЖНЮКА.

«У поточному році ми очікуємо виробити понад 53 млн. тонн зернових культур. Це один з найвищих показників виробництва за всю історію нашої держави. При такому рівні виробництва очікувані обсяги експорту зернових культур становитимуть близько 27 млн. тонн», – повідомив М. ПРИСЯЖНЮК.

Міністр наголосив, що цього року кожна п`ята тонна ячменю, кожна восьма тонна кукурудзи і кожна дванадцята тонна пшениці, які продаватимуться в світі, будуть українського походження. В цілому за обсягами експорту пшениці в поточному році Україна займатиме восьме місце в світі, за кукурудзою – третє, за ячменем – перше місце.

Нагадаємо, 7 жовтня п.р. Верховна Рада ухвалила Закон України «Про затвердження ставок вивізного (експортного) мита на окремі види сільськогосподарських культур». Законом передбачається скасувати експортне мито на пшеницю і кукурудзу, проте до 1 січня 2012 року залишається експортне мито на ячмінь за ставкою 14%, але не менш як 23 євро за одну тонну.

Експорт зерна з України у 2010-2011 маркетинговому році (липень 2010 р. – червень 2011 р.) становив 12,037 млн. тонн, у 2009-2010 м.р. - 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 м.р. – 24,5 млн. тонн.