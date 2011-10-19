Україна на 18 жовтня експортувала 3,9 млн. тонн зерна

Україна з початку маркетингового року по 18 жовтня п.р. поставила на зовнішні ринки 3,924 млн. тонн зерна, що на 0,936 млн. тонн менше проти аналогічного періоду минулого року.

Такі дані УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За вказаний період експорт пшениці становив 1,624 млн. тонн, що на 0,45 млн. тонн менше проти аналогічної дати минулого року, експорт ячменю – 1,722 млн. тонн, що на 0,46 млн. тонн менш ніж у 2010 р. Експорт жита становив 0,026 млн. тонн. Кукурудзи на зовнішні ринки поставлено 0,524 млн. тонн. Експорт ріпаку становив 0,53 млн. тонн.

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що обсяг експорту зерна з урожаю 2011 року становитиме 27 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України у 2010-2011 маркетинговому році (липень 2010 р. – червень 2011 р.) становив 12,037 млн. тонн, у 2009-2010 м.р. - 21 млн. тонн зерна,ув 2008-2009 м.р. – 24,5 млн. тонн.