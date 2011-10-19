У Хмельницькій області АМК рекомендував 30 аптекам утриматися від підвищення цін

Хмельницьке обласне територіальне відділення АМК рекомендувало 30 аптечним установам утриматися від дій, які можуть призвести до економічно необгрунтованого підвищення цін або виникнення штучного дефіциту лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови відділення Анатолій КАРМАЛІТА.

За його словами, протягом цього року спостерігається щомісячне зростання цін на лікарські засоби, зокрема, на ті, що використовуються для лікування (профілактики) гострих респіраторно-вірусних інфекцій (антигрипозної групи). За останні 7 місяців рівень цін на окремі лікарські засоби збільшився на 10-80%. Наприклад, ціна на мукалтин зросла на 85,1%, синупрет - на 29,1%, нафтизин - на 28,4%, АЦЦ - на 24,8%.

А.КАРМАЛІТА вважає, що підвищення цін на відповідні товари або відмова від придбання ч реалізацію товару в умовах загострення епідемічної ситуації не можуть бути зумовлені об`єктивними економічними причинами.

Таким чином, такі дії або бездіяльність суб`єктів можуть містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за які, згідно із Законом України «Про захист економічної конкуренції», передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу.