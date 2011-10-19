З початку року в Миколаївській області найбільше подорожчали м'ясо, риба і хліб

З початку 2011 року в Миколаївській області найбільше подорожчали м`ясо та м`ясопродукти - на 12,8%, риба та продукти з риби - на 11,3%, хліб і хлібопродукти - на 10,1%.

Водночас істотно знизилися в ціні: капуста - на 75,7%, картопля - на 44,9%, кісточкові плоди - на 28,8%, банани - на 22,6%, яйця - на 13,5%, молоко - на 11,6%. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

В цілому в області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%.

Ціни на безалкогольні напої зросли на 12,5%, на алкогольні напої та тютюнові вироби - на 4,5%.

За 9 місяців нинішнього року на непродовольчому споживчому ринку товарів і послуг Миколаївської області оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилась на 8,2%. Зокрема, електроенергія подорожчала на 22,9%, гаряче водопостачання, опалення - на 16,4%, послуги водовідведення - на 10,2%, холодного водопостачання - на 8,4%.

У той же час збільшилася вартість проживання в гуртожитках на 7,6%, твердого палива - на 4%.

Подорожчання у транспортній сфері на 21,2% викликано, в першу чергу, подорожчанням бензину - на 31,2% і транспортних послуг - на 17,5% (проїзд у пасажирському залізничному транспорті подорожчав на 9,2%, в автомобільному - на 18,8%).

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін за січень-вересень 2011 року в Миколаївській області залишив 104,1%, по Україні - 104,2%.