На український ринок вийшли бальзами ТМ «Бахчисарай»

Восени 2011 року ТМ "Бахчисарай" представила українцям кримські бальзами "Шедевр", "Таврос", "Фінарос" і "Ак-мечеть". Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, бальзами можна пити в чистому вигляді, додавати в чай і каву, робити коктейлі. Міцність напоїв - 36-40%. Рекомендована ціна у роздріб - "Шедевр" - 30 гривень, "Таврос", "Фінарос" і "Ак-мечеть" - 35 гривень.

Довідка УНІАН. Бальзами ТМ "Бахчисарай" виробляють на "Кримському винно-коньячному заводі "Бахчисарай" з трав і рослин, які збирають в Нікітському Ботанічному Саду.