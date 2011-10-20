Завтра у деяких областях України пройдуть дощі, вдень до 12° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, у західних, більшості північних і Вінницькій областях хмарно з проясненнями, невеликий, у карпатському регіоні помірний дощ, у горах з мокрим снігом; на іншій території мінлива хмарність, без опадів. Вночі і вранці в південній частині і в центральних областях слабкий туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів до 9°; вдень 7-12°, у південній частині 13-17°; у Карпатах вночі і вдень близько 0°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У столиці вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.