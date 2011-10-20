Порушено кримінальну справу за фактом отруєння дітей у Краснодонській гімназії

Прокуратура Луганської області 19 жовтня порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей у міській гімназії Краснодону.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

Цю інформацію підтвердила співробітник прес-служби обласної прокуратури Лілія МАКСИМЕНКО.

За її словами, справа порушена за статтею ч. 1 ст. 137 Карного кодексу (невиконання або неналежне виконання професійних або службових обов'язків з охорони життя і здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або недобросовісного до них ставлення)

Як повідомляв УНІАН, у центральній міській лікарні Краснодону на 10.00 20 жовтня залишаються 37 учнів школи-гімназії з числа госпіталізованих з отруєнням. Стан дітей задовільний.

Діти з харчовим отруєнням були госпіталізовані у другу інфекційну міську лікарню Краснодону 19 жовтня. За даними Мінохоронздоров'я, було госпіталізовано 41 дитину, за даними МНС - 49. На обід вони їли борщ, гречану кашу, рогалики з повидлом і чай. Усі вони учні 1-4-х класів гімназії. Попередній діагноз - гострий гастроентерит.

У гімназії загалом вчаться 684 учні (272 учні 1-4-х класів вчаться і харчуються в окремій будівлі).

У вогнищі захворювання фахівці СЕС здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Узяті проби води і залишків продуктів для встановлення діагнозу захворювання.

Прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив створити комісію і забезпечити проведення з виїздом на місце протиепідеміологічних заходів і лікування хворих для запобігання подальшому поширенню кишкової інфекції, яка виникла в гімназії.