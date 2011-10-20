Ринок горілки в Україні за підсумками 2011 року скоротиться на 13%

За підсумками 2011 року обсяг українського ринку горілки і міцних настоянок скоротиться на 13% - з 46 млн. дал. до менш ніж 40 млн. дал.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на зустрічі з журналістами генеральний директор ТОВ «Кримська горілчана компанія» (КВК) Джонатан Вейл.

Крім того, за його словами, загальний легальний ринок і виробництво горілки і міцних настоянок в Україні падає. «Якщо минулого року (виробництво - УНІАН) було 32,5 млн. дал. за перші 9 місяців, цього року побачимо 25,8 млн. дав», - зазначив він. «Я думаю, нереально вважати, що така різниця закриється за підсумками року. Цього року розмір легального ринку буде значно нижчим, ніж минулого року. Як я бачу, минулого року легальний ринок був 46 млн. дал., цього року може бути нижче 40 млн. дал.», - повідомив він.

Щодо ринку слабоалкогольної продукції, за словами Д.Вейла, відзначається падіння на 5%. «Якщо минулого року перші 9 місяців Держстат показав 8,3 млн. дал., цього року бачимо 7,8 млн. дал.», - сказав він.

При цьому в компанії «КВК» відзначили, що ринок слабоалкогольних напоїв в Україні залишається дуже привабливим. Останнім часом на ринку спостерігається тенденція зростання частки алкоенерджі, і компанія очікує, що наступного року зростання цього сегмента продовжиться.

«Для мене цей сегмент слабоалкогольних напоїв досить цікавий і один із тих, де ми зараз активно вбачаємо різні можливості і можливість нових продуктів», - повідомив генеральний директор компанії "КВК".

Довідка УНІАН. ТОВ «Кримська горілчана компанія» (КВК), великий виробник лікеро-горілчаної продукції, заснований у 2009 році. Компанія виробляє продукцію на лікеро-горілчаному заводі в Сімферополі, який орендує у ТОВ «СВ-Плюс». У продуктовому портфелі «КВК»: «Medoff», «Природна колекція», «Наша Марка», «Хуторок», «Мирная», «Longmixer» і «Коктебель».