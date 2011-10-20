Мінагропрод ініціює зменшення держрегулювання вартості сільгосппродукції

Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює розробку законопроекту зі зменшення впливу держави на формування вартості сільськогосподарської продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства. На думку міністра аграрної політики і продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА, на сьогодні у держави достатньо важелів для контролю за цінами на продукти харчування.

«Держава повинна рано чи пізно відійти від регулювання ціни на сільськогосподарську продукцію. Участь органів державної влади на сьогодні необхідна не в регулюванні цін і нав`язуванні жорстких рамок сільгоспвиробникам, а у наданні максимально можливої підтримки фермерам і виробникам сільгосппродукції, у відродженні продуктової логістики і розвитку сільської інфраструктури», – наголосив міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, таке рішення є правильним з економічної точки зору. «Держава повинна регулювати ціну шляхом інтервенцій, за допомогою аграрного фонду, державних резервів, а не шляхом тиску на сільгоспвиробників», – зазначив він.

«Головне, що в цьому є розуміння з боку уряду, адже прем`єр-міністр (Микола АЗАРОВ - УНІАН) дав доручення відпрацювати такий законопроект», – додав міністр.