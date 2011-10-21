ВР ухвалила закон щодо переліку ділянок надр

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Закону "Про угоди про розподіл продукції" щодо переліку ділянок надр.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 257 народних депутатів з 375, зареєстрованих в сесійній залі.

Законодавчим актом вилучено із Закону "Про угоди про розподіл продукції" та Кодексу про надра посилання на Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися на умовах угод про розподіл продукції.

Відповідно, вираз "включення певної ділянки надр до цього Переліку" за текстом закону замінено словами "проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції щодо окремої ділянки надр".