На Житомирщині горіло понад 7 га сухої трави

У Житомирській області протягом доби горіло понад 7 гектарів сухої трави.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, вчора у селі Кочерів Радомишльського району внаслідок необережного поводження з вогнем загорілася суха трава на землях запасу Кочерівської сільської ради. Вогнем знищено 1,5 га сухої трави.

Того ж дня загоряння трави виникло у селі Колодіївка Червоноармійського району на землях СТОВ «Колодіївське», тут вогнем знищено 5,5 га сухої трави. Пожежними підрозділами врятовано матеріальних цінностей на суму 150 тис. грн.

Цієї ночі пожежа виникла у селищі Ємільчине, де внаслідок необережного поводження з вогнем загорілася трава на площі 0,18 га сухої трави.

С.УЛАНОВ назвав вказані пожежі непростими для ліквідації. За його словами, площа, де були пожежі, перебуває під спостереженням підрозділів МНС, щоб уникнути повторного загоряння.