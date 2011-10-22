У Львові розпочалося Свято сиру і вина
15:05, 22 жовтня 2011Агро
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У Львові розпочалося друге Свято сиру і вина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, до 24 жовтня усі відвідувачі, які прийдуть до подвір’я палацу Потоцьких у Львові, де відбувається свято, матимуть змогу насолодиться вишуканими сортами сиру та вина.
Програма свята складена таким чином, що протягом дня відбуватиметься гастрономічна частина, а після 18.00 - культурна програма.
Щодня на святі будуть цікаві презентації, виступи, шоу та смачні страви. Сьогодні святковий день „відданий сирнику як одному із гастрономічних символів Львова”, - зазначається у повідомленні.
Також протягом свята відомі українські винороби представлятимуть свою продукцію.
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