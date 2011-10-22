Завтра в Україні опадів не очікується, вдень 4-9° тепла

Завтра, 23 жовтня, в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла; в південній частині та на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області у неділю без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі по області від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.