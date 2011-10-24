У Білорусі з сьогоднішнього дня цукор подорожчав на 17%

Мінськ. У Білорусі з 24 жовтня цукор дорожчає на 16,67% відповідно до постанови Міністерства економіки від 22 жовтня №171, опублікованої на Національному правовому інтернет-порталі, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Відповідно до документа, гранична максимальна роздрібна ціна з ПДВ на цукор-пісок, розфасований у споживчу упаковку вагою від 500 г до 1 кг включно, становитиме 7 тис. білоруських рублів за кілограм.

Згідно з постановою, юридичні особи та індивідуальні підприємці, які мають об`єкти оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування, мають здійснити станом на 24 жовтня цього року переоцінку залишків цукру відповідно до змін, передбачених постановою, з віднесенням різниці від переоцінки залишків продукції згідно із законодавством Республіки Білорусь.

Постанова набуває чинності з 24 жовтня.

Довідка УНІАН. Це вже п`яте підвищення ціни на цукор в Білорусі в цьому році: у січні та лютому він подорожчав на 10%, у травні – майже на 40%, у вересні – на 20% до 6 тис. рублів за кілограм. Всього за січень-вересень 2011 року ціни на цукор зросли більш ніж удвічі – на 101,6%.

У зв`язку з чутками про підвищення ціни на цукор цього літа спостерігався ажіотажний попит на цей продукт. Влада обіцяла, що цукор не дорожчатиме до початку переробки нового урожаю цукрового буряку, масове збирання якого почалося у вересні.

Нагадаємо, що в Білорусі з 20 жовтня встановлено єдиний курс білоруського рубля, який на сьогодні становить 8660 рублів за 1 дол.