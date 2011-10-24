АМКУ оштрафував вісім підприємств за змову на ринку гречаної крупи

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував вісім підприємств на 590 тис. грн. загалом за антиконкурентні погоджені дії на ринку гречаної крупи.

Про це УНІАН повідомила прес-служба АМКУ.

До відповідальності притягають ТОВ "Рідний продукт" (Дніпропетровська обл.), ТОВ "Сільгоспсервіс" (м. Луганськ), ДП "Крупозавод Озерянка "ТОВ "ІПС" (Житомирська обл.), ТОВ "Сквірський комбінат хлібопродуктів" (Київська обл.), ЗАТ "Нива" (м. Луганськ), КП "Білоцерківхлібопродукт" (Київська обл.), фермерське господарство "Дар землі" (Хмельницька обл.), ДП "Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів", ДАК" Хліб України" (Кіровоградська обл.).

Як встановив Комітет, з січня по лютий 2010 року вказані суб'єкти господарювання безпідставно одночасно підвищили гуртово-відпускні ціни на гречану крупу.

Такі дії підприємств призвели до загального економічно необгрунтованого підвищення цін на гречку і утиску інтересів споживачів.

Відповідачі припинили порушення.