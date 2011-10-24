Мінекономрозвитку створило робочу групу з питань зміни тарифних умов у рамках СОТ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України створило робочу групу з вивчення питань зміни тарифних умов у рамках Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам Уповноважений Кабінету міністрів України з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«Робоча група працює. Ми провели обговорення цих питань», - сказав він, висловивши надію, що робоча група зможе до нового року подати свої пропозиції щодо зміни мит і квот, які передбачені підписаною Україною угодою про вступ до СОТ.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ відзначив, що робоча група створена при Міекономрозвитку.

«Вона розглядатиме всі пропозиції, які до нас надійдуть від виробників і учасників ринку», - сказав він.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.