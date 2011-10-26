У Росії закінчується збирання зернових, зібрано 95 млн. тонн

Москва. У Росії зернові зібрано з 41,1 млн. гектарів, що складає 96% посівної площі, зібрано 95 млн. тонн зерна в бункерній вазі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства сільського господарства Російської Федерації, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, врожайність зернових і зернобобових культур складає 23,1 ц/га проти 19 ц/га в 2010 році і 23,8 ц/га в 2009 році.

Пшениці загалом по країні намолочено 58,9 млн. тонн у бункерній вазі з 98% посівної площі проти 42,9 млн. тонн роком раніше; ячменю - 17,6 млн. тонн зерна з 99% посівної площі проти 8,7 млн. тонн роком раніше; гречки - 738 тис. тонн із 90% посівної площі проти 353 тис. тонн у 2010 році; рису намолочено 836 тис. тонн із 85% посівної площі проти 1,1 млн. тонн у 2010 році; кукурудза на зерно - 3,5 млн. тонн із 49% посівної площі проти 2,4 млн. тонн у 2010 році.

Соняшнику намолочено 5,6 млн. тонн із 54% площ проти 4,6 мільйонів тонн у 2010 році. Ріпаку намолочено більше 1 млн. тонн олійного насіння з 89% площ проти 607 тис. тонн у 2010 році, валовий збір сої, яку зібрано на 75% площі посіву, складає 1,4 млн. тонн проти 883 тис. тонн у 2010 році.

Цукровий буряк викопано з 54% площі посіву, накопано 26,1 млн. тонн проти 15,5 млн. тонн роком раніше.

Картоплі в сільськогосподарських підприємствах накопано 4,2 млн. тонн із 97% збиральної площі проти 2,1 млн. тонн у 2010 році, овочів - 1,6 млн. тонн із 72% збиральної площі проти 995 тис. тонн роком раніше.

Мінсільгосп також повідомляє, що на одну умовну голову худоби вже заготовлено 25 центнерів кормових одиниць грубих і соковитих кормів проти 17,5 центнера кормових одиниць на цю ж дату 2010 року.

Під урожай 2012 року озимі культури в РФ посіяно на площі 14,9 млн. гектарів, що складає 91% від прогнозної площі посіву.