Аграрії Житомирщини завершили посів озимини

Аграрії Житомирської області завершили сівбу озимих культур під урожай 2012 року.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Згідно з наданою інформацією, під урожай наступного року усі категорії господарств озиминою засіяли площі у 155,4 тис. га, що на 7,8 тис. га більше від аналогічного торішнього показника.

Нині в усіх районах господарства області провели обробку грунту під зяб на площі 148,9 тис. га, що на 14,9 тис. га перевищує торішній показник на відповідну дату.

Під урожай 2012 року засипано 17,2 тис. тонн насіння ярових зернових культур, що складає 78% від прогнозу.

Нагадаємо, що у кінці серпня аграрії Житомирської області взялися до посіву озимих культур під урожай 2012 року. Планували засіяти озиминою 126 тис. га, що на 10,0 тис. га більше, ніж роком раніше.