Томенко: влада хоче з січня запровадити продаж землі поза законом

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що влада хоче з січня запровадити продаж землю без ухвалення відповідного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу М.ТОМЕНКО зазначив, що наразі у всі органи місцевої виконавчої влади надійшов документ від Державного агентства земельних ресурсів, де є вступне слово Президента України та пояснення Міністерства аграрної політики про те, як буде проведена земельна реформа в 2012 році.

Віце-спікер підкреслив, що це при тому, що в парламенті законопроект про ринок землі навіть не розглянутий в першому читанні.

За його словами, його розгляд документа в першому читанні може бути лише на початку листопада. «Можливо, уряд вирішив взагалі без парламенту це робити, або сам підписати документ, що з 1 січня 2012 року земля в Україні продаватиметься дуже дешево – з повагою уряду України», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що багато хто з політиків і державних діячів вважає, що головною подією 2012 року буде Євро або парламентські вибори, але «головною соціально-економічною, фінансовою і суспільною проблемою, яка може очікувати Україну в 2012 році, може стати проведення земельної реформи, або точніше - спецоперації земельних чиновників і владного бізнесу, як швидко і дешево забрати землю у народу за один рік – 2012».

М.ТОМЕНКО повідомив, що в документі, який розісланий у всі органи місцевої виконавчої влади, йдеться про те, що «фактично з 1 січня 2012 року в Україні розпочнеться утаємничена земельна реформа, яка може завершитись гірше, ніж попередні приватизації».

Він підкреслив, що в документі йдеться про те, що з 1 січня 2012 року «можна буде продавати або купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

М.ТОМЕНКО нагадав, що під час парламентських слухань «ідеологи земельної реформи зазначали, що не менше 1,5 тис. доларів за гектар коштуватиме земля в найгірших місцях України».

Він додав, що в документі, в той же час, зазначається, що, за прогнозами експертів, в перший рік після зняття мораторію вартість землі буде низькою - від 300 до 800 доларів за гектар. За його словами, це свідчить про те, що робиться все для того, щоб земля в людей була скуплена за безцінь.

За словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні немає жодного «інструменту цивілізованого ринку землі», зокрема реєстру земель сільгосппризначення, земельного банку.

М.ТОМЕНКО наголосив, що опозиція буде робити все для того, щоб цю спецоперацію чи аферу не допустити.