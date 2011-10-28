Завтра в Україні збережеться суха погода, вдень 5-10° тепла

Завтра в Україні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Криму та Приазов`ї північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на узбережжі морів до 5° тепла, у карпатському регіоні 3-7° морозу; вдень 5-10° тепла, у західних областях, на півдні Одещини та Криму 8-13° тепла, на Закарпатті до 15°.

У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 5-10° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.