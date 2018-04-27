Битва за ПДВ триває

Українські сільськогосподарські товаровиробники просять президента підтримати їх у питанні відновлення процедури повернення ПДВ під час експорту зернових і технічних культур. З таким листом понад півтори тисячі українських фермерів звернулися до Віктора Януковича.

На днях в Україні розгорілася справжня битва між українськими аграріями та іноземними зернотрейдерами. Обидві сторони апелюють до глави держави.

Американська торгова палата (АТП) звернулась до глави держави с проханням скасувати рішення Верховної Ради про повернення з 1 січня 2012 року практики відшкодування ПДВ під час експорту зернових. Українські фермери, великі агропромислові компанії та галузеві асоціації, серед яких, до речі, члени «Європейської Бізнес Асоціації» (ЄБА), просять президента не йти на повідку в іноземців, які переслідують власні інтереси.

Проблема виникла ще в період прийняття нового Податкового кодексу, який передбачає скасування відшкодування ПДВ аграріям з 1 липня цього року. Але влітку депутати з подивом дізналися, що їхня спроба заощадити кошти держбюджету обернулася стратегічною проблемою для країни. Аграрії залишилися без ресурсів, що дозволяють підготуватися до посівної кампанії, і врожай-2012 ставиться під питання. На адресу президента, уряду і Верховної Ради стали надходити тисячі листів із закликом не призводити до злиднів 12 мільйонів жителів села і не руйнувати сільське господарство.

Восени парламент, схаменувшись, вніс зміни до законодавства. Але як тільки документ був переданий на підпис президенту, до гри вступили такі серйозні лобісти, як Американська торгова палата і «Європейська Бізнес Асоціація». Вони через ЗМІ закликали главу держави накласти вето на рішення Верховної Ради, оскільки воно, на їхню думку, створює «непрозорі переваги для окремих гравців ринку».

Експерти стверджують, що насправді за цим закликом стоять потужні транснаціональні компанії, які намагаються зберегти переваги, отримані, коли практика відшкодування ПДВ була скасована. Гендиректор компанії «Волари» Юрій Гордейчук заявив у газеті «Комерсант-Україна»: «Американські компанії не отримують ПДВ, бо купують товар у перекупників, а не безпосередньо у сільгоспвиробника. З цієї причини їм не цікаве повернення норми закону про відшкодування ПДВ. Але фінансовий тягар ліг на плечі виробників, які опинилися сам на сам із проблемою. «Без відшкодування ПДВ і відновлення цін фінансування наступного врожаю видається проблематичним, особливо в умовах низької ліквідності банківської системи», - пояснив гендиректор групи компаній «Агротрейд» Всеволод Кожемяко. Він сказав, що українським селянам наступного року, можливо, просто нічим буде торгувати. «І якщо іноземні трейдери спокійно знайдуть зерно в інших країнах, то аграрії зацікавлені у розвитку вітчизняного зернового виробництва» - підкреслив Кожемяко.

Керівник «Агротрейд» уточнив, що його компанія є членом «Європейської Бізнес Асоціації», але не підтримує позицію транснаціональних зернотрейдерів у цьому питанні. «Проти відшкодування ПДВ виступають далеко не всі представники Комітету зернових і олійних культур ЄБА, а тільки транснаціональні зернотрейдери, в той час як вітчизняні та іноземні компанії, зацікавлені у розвитку вітчизняного зернового виробництва, відстоюють інтереси українських аграріїв і підтримують відновлення відшкодування ПДВ», - стверджує Кожемяко.

Гендиректор найбільшої української агропромислової компанії “Кернел-Трейд” Костянтин Литвинський також припускає, що звернення іноземних лобістів до президента України було обгрунтовано не тільки занепокоєнням через колишню непрозорість системи повернення ПДВ. «За десять років роботи в Україні структура закупівель іноземних компаній залишилася без змін. Вони так і не «дотяглися» безпосередньо до товаровиробника і купують зерно у перекупників. У такому випадку додатковий прибуток осідає в кишенях посередників, а не аграріїв. При цьому нова законодавча норма дозволяє відшкодовувати ПДВ тільки тим компаніям, які купують безпосередньо у фермера», - пояснив Литвинський.

Саме тому скасування повернення ПДВ в першу чергу нашкодило фермерам. Керівник «Кернел-Трейд» пояснив: «Сьогодні українському товаровиробнику життєво необхідна додаткова прибутковість 20%, яку йому забезпечить повернення відшкодування ПДВ під час експорту зерна. Норма ще не набула чиннст, а закупівельна ціна на кукурудзу, пшеницю та інші зернові вже пішла вгору. Парламент України вчасно прийняв правильне рішення, яке, ми сподіваємося, підтримає президент». Він визнав, що система відшкодування ПДВ недосконала, наприклад, заборгованість держави перед цією компанією склала більше 1 млрд. грн. «Але будь-яку систему можна покращувати поступово. Безумовно, процедура відшкодування повинна бути прозорою, але давайте її повернемо для початку, і потім будемо вдосконалювати. Руйнуючи все до основи, ми ризикуємо опинитися в руїнах, з-під яких перспективна галузь не зможе вибратися», - вважає Литвинський. Він нагадав, що мова йде про ширшу і складнішу проблему: від успішності роботи агропідприємств залежить ефективність роботи елеваторів, заводів, логістичної системи і тих же зернотрейдерів: “Якщо нашому фермеру нічим буде заплатити за посівну, зернотрейдер не матиме що продавати. Зниження врожайності, обсягів виробництва, рівня інвестицій у товаровиробника позначаться на всій країні”.

Виробників в даному питанні підтримує і галузеве міністерство, вже переконалися в неефективності непродуманої економії, і галузеві асоціації. Зокрема, «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) закликав Віктора Януковича прислухатися до думки тих, хто обробляє українську землю, а не тих, хто робить бізнес на результатах їхньої праці. «Потрібно налагоджувати нормальне функціонування ринку, у тому числі - в частині відшкодування ПДВ. Але не за рахунок виробників зерна», - вважає керівник УКАБ Алекс Ліссітса. Гендиректор асоціації Володимир Лапа нагадав, що в період фінансових криз аграрна галузь стала тим локомотивом, який витягнув на собі економіку України. Це не той сектор, на якому варто наживатися, відбираючи у селянина останнє», - зазначив він.

Ліна Кострик