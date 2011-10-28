Україна експортувала 4,4 млн. тонн зерна

Україна, за даними на 27 жовтня поточного року, експортувала 4,4 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор департаменту землеробства Міністерства аграрної політики і продовольства Олександр ДЕМИДОВ.

З вказаного об'єму зерна на зовнішні ринки поставлено 1,699 млн. тонн пшениці, 1,822 млн. тонн ячменю і 0,847 млн. тонн кукурудзи.

Крім того, експорт олійних склав 0,68 млн. тонн, у тому числі 0,59 млн. тонн рапсу і 0,094 млн. тонн сої.

О.ДЕМИДОВ уточнив, що експорт у жовтні складе 1,13 млн. тонн.

Він додав, що Україна нарощує темпи експорту і сьогодні на зовнішні ринки поставляють близько 70 тис. тонн зерна на добу, тоді як на початку сезону цей показник складав 10-20 тис. тонн. Він зазначив, що мета - вийти на добові об'єми експорту у 100 тис. тонн і на місячні - 2,5-3 млн. тонн зерна.

Нагадаємо, за оцінками Мінагропроду, експортний потенціал у поточному сезоні - 27 мільйонів тонн зерна.