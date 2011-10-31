У вівторок, 1 листопада, в Україні можливий невеликий дощ, вдень - 5-14° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. Вночі та вранці в західній, північній частині, а вдень і у центральних областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. У західних, центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 0-5° морозу, у західних, північних областях та на узбережжі морів - 0-5° тепла; вдень - 5-10°, на крайньому півдні та заході місцями - 11-14°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 5-10°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 7-9°.