Україна дозволила ввезення свиней з Литви
17:19, 31 жовтня 2011Агро
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Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України дозволила ввезення свиней, продукції та сировини з них із Литовської Республіки.
Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.
Рішення про скасування заборони ввезення свиней ухвалено 26 жовтня 2011 р. у зв`язку з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро про те, що на території Литви захворювання на класичну чуму свиней не реєструється.
Нагадаємо, заборону на ввезення в Україну свиней, продукції та сировини з них із Литовської Республіки було введено в червні 2011 р.
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