Президент доручив Кабміну покращити держпідтримку тваринництва

За підсумками розгляду питань порядку денного засідання Ради регіонів, яке відбулося 15 вересня 2011 року, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зробив ряд доручень.

Текст доручення опублікований на сайті Президента.

Зокрема, главі уряду Миколі АЗАРОВУ доручено до 31 березня 2012 р. опрацювати за участю Національного банку України питання стимулювання довгострокового кредитування будівництва тваринницьких комплексів і за результатами внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

М.АЗАРОВУ, Раді міністрів АР Крим, головам обласних державних адміністрацій до кінця 2011 р. доручено опрацювати питання про вдосконалення механізмів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, які займаються вирощуванням продукції тваринництва, зокрема, скотарства, для стимулювання великотоварного виробництва, розвитку фермерських, особистих селянських і домогосподарств обслуговуючої інфраструктури виробництва і заготівлі тваринницької продукції, і за результатами внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

М.АЗАРОВУ, Раді міністрів АР Крим, головам обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій до 1 грудня 2011 р. доручено вжити вичерпні заходи для завершення робіт з проведення нормативної грошової оцінки землі в регіонах.

Крім того, Андрію КЛЮЄВУ, Федору ЯРОШЕНКУ і Миколі ПРИСЯЖНЮКУ до кінця 2011 р. доручено здійснити аналіз результатів застосування в 2011 році механізму державної підтримки галузі тваринництва за рахунок сум податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину і молочні продукти, м`ясо і м`ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, куплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясокісткове борошно) і за підсумками проведення аналізу вжити невідкладні заходи для усунення причин, які зумовили істотне зниження рівня державної підтримки галузі тваринництва порівняно з попередніми роками.

Також Раді міністрів АР Крим, головам обласних державних адміністрацій до кінця 2011 р. доручено розробити регіональні програми розвитку тваринництва, в яких передбачити заходи, спрямовані на розширення обсягів залучення інвестицій у галузь тваринництва, і подати їх в установленому порядку на затвердження.

Також Раді міністрів АР Крим, головам обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій до 1 грудня 2011 р. доручено взяти під особистий контроль питання формування регіональних резервів зерна і забезпечити їх наповнення в повному обсязі, а також щокварталу докладати про вжиття вичерпних заходів для забезпечення внесення суб`єктами господарювання орендної плати власникам земельних паїв.