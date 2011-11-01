Експорт зерна в липні-жовтні склав 4,8 млн. тонн

У липні-жовтні 2011-2012 маркетингового року експорт зерна з України становив близько 4,8 млн. тонн, олійних – 0,8 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Української аграрної конфедерації.

Повідомляється, що в жовтні експорт становив трохи більше ніж 1,5 млн. тонн зерна, зокрема 1 млн. тонн кукурудзи, 0,3 млн. тонн ячменю і понад 0,2 млн. тонн пшениці.

Зазначається, що такі показники зернового експорту в поточному році на фоні майже «історично рекордного» врожаю, на 200 тис. тонн менше експорту за липень-жовтень 2010 року, коли в Україні вводилося квотування експорту зерна, і майже в 2 рази нижче, ніж у липні-жовтні зіставного з поточним за валовим збором зерна 2009 року (8,9 млн. тонн).

Як відзначив генеральний директор УАК Сергій СТОЯНОВ, таким негативом для експорту зерна з України стала дія експортних мит (з 1 липня по 22 вересня ц.р.) на падаючих ринках – як зовнішніх, так і внутрішньому.

Однією з головних причин досить значного падіння експорту олійних культур в поточному році порівняно з попередніми роками — з 1,1 млн. тонн у 2010 р. до 0,8 млн. тонн у поточному, експерт називає зміну з 1 липня ц.р. оподаткування ПДВ як при внутрішніх операціях із ріпаком, так і при його експорті.