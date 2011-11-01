Вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з РФ продовжиться до 2014 року — експерти

Вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Російською Федерацією продовжиться до 2014 року.

Про це йдеться в повідомленні аналітичного центру "УкрАгроКонсалт" з посиланням на слова міністра аграрної політики і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

За словами міністра, термін дії обмежувальних заходів щодо імпорту українського цукру в Росію збігає у 2014 році. "По цукру не прибрали в'їзний бар'єр у вигляді мит у розмірі 300 дол. Але там чітко прописано, що є термін, після якого Росія не має права їх продовжити. Цей термін закінчується у 2014 році і далі буде вільна торгівля", - заявив міністр.

Експерти нагадали, що цукор разом з газом і нафтою входить у перелік вилучень з угоди про зону вільної торгівлі країн СНД. Раніше російський Мінсільгосп запропонував продовжити вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Україною до кінця 2020 року.

Експерти "Украгроконсалт" зазначають, що термін у три роки може виявитися фатальним для частини українських цукрових підприємств, оскільки постачання в Росію - фактично єдиний спосіб розвантажити внутрішній ринок. В Україні цього сезону формується істотний надлишок цукрового продукту - близько 200 тис. тонн. На 17 жовтня цукрові заводи виробили 931,2 тис. тонн цукру з цукрового буряка урожаю 2011 року, що перевищує показник 2010 року на цю ж дату на 32,7%, або 229,6 тис. тонн.

За оцінками експертів, Україна цього сезону виробить 2,1-2,2 млн. тонн бурякового цукру проти 1,54 млн. тонн в минулому. Попередній профіцитний рік за відсутності ринків збуту призвів до банкрутства частини підприємств і ввів галузь у кризу на декілька років. Цього року аналітики прогнозують зниження цін на цукор на 25% - до 6,05 грн. /кг.