Держземагентство: інспектори оцінили збитки від самовільного захоплення землі в 96 млн. грн.

Інспекційні підрозділи територіальних органів земельних ресурсів налічили 96 млн. грн. збитків, завданих державі внаслідок порушень земельного законодавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Як зазначається в повідомленні, державні інспектори за січень-вересень ц.р. виявили 32 тис. порушень земельного законодавства, видали близько 31 тис. розпоряджень і склали 16 тис. протоколів про адміністративні правопорушення. До адміністративної відповідальності притягнуто 13,4 тис. громадян і посадовців, на яких накладено штрафів на суму більш як 3,6 млн. гривень.

Зокрема, за даний період інспектори виявили 5,5 тис. випадків використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття родючого шару грунту без дозволу уповноважених державних структур, самовільних захоплень землі.

Інспекційні підрозділи органів земельних ресурсів з початку року направили в органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування 8,7 тис. клопотань про усунення порушень вимог земельного законодавства.

При цьому державні інспектори акцентують увагу на перевищенні повноважень місцевими органами влади з надання дозволів на розробку проектів землеустрою, на непроведенні у випадках, визначених законодавством, торгів, аукціонів з передачі в оренду земельних ділянок, що перебувають в державній або комунальній власності.

Для розгляду і подальшого реагування до органів прокуратури впродовж цього періоду передано більш як 2,8 тис. матеріалів про порушення вимог земельного законодавства. В результаті цього порушено 89 кримінальних справ, повідомляє прес-служба відомства.