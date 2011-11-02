У Тернопільській області через посуху зійшло лише 59% озимини

У Тернопільської області через відсутність дощів посіви озимини зійшли на площі 120 тис. га, що складає 59% від усіх посівів озимих.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, на площі 82 тис. га сходів немає.

При цьому на ділянці 27 тис. га (33%) сходів уже не буде, ще на 27 тис. га площ сходи очікують, а рівнозначна площа визначена як проблемна, тобто озимина на ній може зійти у разі , якщо пройде достатня кількість опадів.

Оранку зябу, за даними М. ДЕРМАНСЬКОЇ, в області проведено на 250 тис. га, що складає 87% від запланованого, з них 62,3 тис. га – глибока оранка (96% від запланованого).

«Зараз темпи оранку знизили, оскільки сухо. Але оранку можна проводити і в грудні», – зазначила М.ДЕРМАНСЬКА.