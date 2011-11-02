Кабмін затвердив план дій із проведення земельної реформи

Кабінет міністрів своїм розпорядженням №1072 від 26 жовтня ц.р. затвердив план дій із проведення земельної реформи та створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться в тексті розпорядження, розміщеного на урядовому порталі.

Згідно з документом, законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення процедури встановлення меж населених пунктів» має бути розроблено й подано на розгляд уряду в жовтні-листопаді цього року, "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року" - у лютому 2012 року, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування безкоштовної приватизації земельних ділянок" - у серпні 2012 року.

Крім того, в грудні 2011 року має бути розроблений і поданий на розгляд Кабміну проект постанови «Про затвердження Концепції Загальнодержавної програми використання й охорони земель», а в листопаді 2011 року - «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів».