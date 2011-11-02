Завтра в Україні без опадів, лише в Криму пройде невеликий дощ

3 листопада в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише в Криму місцями пройде невеликий дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці в західних областях подекуди спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Криму північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі Криму до 8°, вдень 6-11° тепла; на Закарпатті та Прикарпатті вночі від 2 тепла до 3° морозу, вдень 10-15° тепла, в горах 4-9° тепла.

У Києві та області опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°. По м. Києву температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.