Держземагентство пропонує змінити методику нормативної грошової оцінки сільгоспземель

Державне агентство земельних ресурсів пропонує внести зміни до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів.

Про це йдеться в проекті постанови, розміщеному на сайті відомства.

Зокрема, пропонується для врахуванні змін у рентному доході, який створюється при виробництві зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації) застосовувати коефіцієнт 1,756.

Також пропонується встановити, що нормативна грошова оцінка гектара ріллі окремої земельної ділянки станом на 1 липня 1995 року застосовується з коефіцієнтом 1,756.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.