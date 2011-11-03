У Миколаївській обл. - пожежа на на складі ДАК «Хліб України». Ліквідація триває

В смт Врадіївка Миколаївської області вчора о 19.30 у складському приміщенні на території Державної акціонерної компанії „Хліб України” виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено насіння соняшнику та елементи будівлі складу на площі 2,4 тис. м кв. Як повідомляє прес-служба МНС України, станом на ранок 3 листопада пожежу локалізовано, ліквідація триває. До гасіння пожежі залучено чотири відділення пожежно-рятувальної служби МНС. Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

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