У Миколаївській обл. - пожежа на на складі ДАК «Хліб України». Ліквідація триває
09:28, 03 листопада 2011Агро
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В смт Врадіївка Миколаївської області вчора о 19.30 у складському приміщенні на території Державної акціонерної компанії „Хліб України” виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено насіння соняшнику та елементи будівлі складу на площі 2,4 тис. м кв.
Як повідомляє прес-служба МНС України, станом на ранок 3 листопада пожежу локалізовано, ліквідація триває.
До гасіння пожежі залучено чотири відділення пожежно-рятувальної служби МНС. Причина пожежі встановлюється.
Жертв та постраждалих немає.
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