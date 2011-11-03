На білорусько-українському кордоні виявлено автомобіль з контрабандним м'ясом

Мінськ. У Брестському районі (Білорусь) неподалік від кордону з Україною виявлено автомобіль без номерів з контрабандною м`ясною і молочною продукцією на суму більш як 15 млн. білоруських рублів (14 тис. грн. за курсом Нацбанку Білорусі).

Як повідомляє Відділ інформації та громадських зв`язків УВС Брестського облвиконкому, автомобіль було знайдено 1 листопада вночі неподалік від села Комаровка в лісовому масиві, він був замаскований гілками. У салоні були м`ясні вироби, сир, масло і сметана білоруського виробництва. Особу власника автомобіля не встановлено.