Суборендарі заявляють про незаконні обмеження з боку «Даринку»

Суборендарі ринку «Даринок» заявляють про незаконне обмеження доступу до виробничого приміщення і кафе з боку ринку.

Як повідомив директор ТОВ «Фастфуд Україна» і ТОВ «КВИШ» Роберт СТРИЖОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН, 1 листопада йому зателефонували співробітники і сказали, що охорона не пускає їх на робочі місця у виробниче приміщення і кафе.

«На моє питання, чому не пускають людей, він (юрист «Даринка» - УНІАН) мені сказав, що договори оренди у нас недійсні й вони нас просто не пустять», - сказав Р.СТРИЖОВ. Юрист пояснив, що договір суборенди розірвано, проте не надав будь-яких документальних обгрунтувань.

«Наші компанії на «Даринку» працюють 11 років. Було побудовано 3 кафе. Ми справно платили оренду. Більш того, ми вже на цей місяць заплатили оренду вперед. Ми платимо справно до держбюджету, до Пенсійного фонду, десь близько 1 млн. грн. (на рік — УНІАН)», - відзначив Р.СТРИЖОВ.

За його словами, в опломбованих приміщеннях знаходиться устаткування вартістю близько 4 млн. грн., продукти харчування, сміття, яке треба вивозити, заготовки, звіти щодо податків.

«Ми не можемо навіть видати людям трудові книжки», - наголосив він.

2 листопада суборендарі звернулися із заявою до міліції. За словами юриста Вадима БОРИЧЕВСЬКОГО, у суборендарів є договори суборенди до кінця 2013 року. «Згідно із законодавством, Цивільним кодексом, якщо договори укладені у письмовій формі, вони також розриваються у письмовій формі. Зокрема, це має бути зроблено у вигляді письмового попередження... Ми жодних попереджень не одержували», - сказав він.

«Я так розумію, що коли вони розірвали зі мною договір, - а у мене три кафе і одне виробниче приміщення, вони пов`язані з трьома посередниками, - то й всі орендарі, які підключені до цих посередників, автоматично залишилися без права на оренду цих приміщень. Потім з ними перепідписали (договори про оренду - УНІАН), на документах це може бути одне й те саме число, а тих, хто не потрібний - викинули і проінформували», - відзначив Р.СТРИЖОВ.

Суборендарі на «Даринку» можуть бути в аналогічному становищі, впевнений Р.СТРИЖОВ. За його словами, без роботи залишилися більш як 50 чоловік.

Юрист також повідомив, що суборендарі мають намір звертатися до керівництва міста, до прокуратури і суду.

Щодо цієї ситуації УНІАН звернувся за коментарем до керівництва ринку.

«Договори суборенди між суборендарем і орендарем були розірвані на підставі розірвання основного договору між власником і орендарем за статтею, передбаченою договором», - сказала в коментарі представник ринку на доручення директора «Даринка» Зоя НЕТЕСТЮК.

За її словами, керівництво ринку кілька разів намагалося зв`язатися з суборендарями для обговорення подальшої співпраці, від яких вони ухилялися. За місяць до кінця терміну договору також були надіслані на юридичну адресу повідомлення про його розірвання.

«У листах були зазначені терміни звільнення об`єктів оренди, реакції ніякої не було. Наступним листом ми просто попросили вийти на переговори, реакції ніякої не було...», - сказала вона.

Як тільки буде проведено переговори, буде підписано угоду, буде дозволено доступ до майна, що знаходиться на об`єктах. «Люди зможуть забрати свої особисті речі», - наголосила представник керівництва ринку.

Також, за її словами, на сьогодні вирішується питання про подальше працевлаштування працівників цих компаній.