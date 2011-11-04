Янукович привітав аграріїв Черкащини з намолотом третього мільйона тонн зерна

11:59, 04 листопада 2011
Агро
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав аграріїв Черкащини з намолотом третього мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Такий результат є щедрою винагородою благословенної Черкащини за вашу звитяжну працю, високий професіоналізм та любов до рідної землі», – підкреслив Президент.

Він побажав аграріям міцного здоров`я, щастя і достатку.

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