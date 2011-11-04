Янукович привітав аграріїв Черкащини з намолотом третього мільйона тонн зерна
11:59, 04 листопада 2011Агро
0
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав аграріїв Черкащини з намолотом третього мільйона тонн зернових та зернобобових культур.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
«Такий результат є щедрою винагородою благословенної Черкащини за вашу звитяжну працю, високий професіоналізм та любов до рідної землі», – підкреслив Президент.
Він побажав аграріям міцного здоров`я, щастя і достатку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter