Янукович привітав аграріїв Черкащини з намолотом третього мільйона тонн зерна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав аграріїв Черкащини з намолотом третього мільйона тонн зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє прес-служба глави держави. «Такий результат є щедрою винагородою благословенної Черкащини за вашу звитяжну працю, високий професіоналізм та любов до рідної землі», – підкреслив Президент. Він побажав аграріям міцного здоров`я, щастя і достатку.

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