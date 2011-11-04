Частина лікеро-горілчаної продукції перейшла «в тінь» через підвищення акцизів - Мінагропрод

Частина виробників лікеро-горілчаної продукції перейшла «в тінь» у зв`язку з підвищенням акцизів на ці товари.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час розширеного засідання колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі висловив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ.

«Я вважаю, що збільшення акцизів призвело до збільшення тіньового обороту алкогольних напоїв», - зазначив він.

Крім того, перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ має намір наступного тижня провести нараду з метою визначити ситуацію на ринку виробництва алкоголю. «Наступного тижня я проведу особисту нараду з цього питання з «Укрспиртом» щодо всієї горілчаної продукції, чому така ситуація (падіння обсягів виробництва алкоголю — УНІАН)...» - сказав він.

Нагадаємо, на думку гендиректора ТОВ «Кримська горілчана компанія» (КГК) Джонатана ВЕЙЛА, за підсумками 2011 року обсяг українського ринку горілки і міцних настоянок скоротиться на 13% - із 46 млн. дал до менш як 40 млн. дал.