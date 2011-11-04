Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявляє, що зацікавлений у експорті зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції у Хмельницькій області.

“Сьогодні ми мотивуємо експорт зернових культур. А саме, на вивіз за межі країни готові надати 27 млн. т. Але продовольча безпека України залишається номером один для влади”, – заявив міністр.

Він також підкреслив, що не дозволить, щоб Україна, будучи аграрною державою, відчувала дефіцит сільськогосподарської продукції. “Чоботар не має бути без чобіт”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Чиновник додав, що цього року Україна збере рекордний урожай зернових за роки незалежності – близько 55 млн. т.