Янукович доручив відпрацювання механізм страхування посівів - Присяжнюк

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що в Україні потрібно створити фонд зі страхування сільськогосподарських посівів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Хмельницькій області.

“Є доручення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА Мінфіну та Мінагрополітики стосовно відпрацювання механізму страхування сільськогосподарських посівів. Ми розуміємо, якщо держава не створить фонд зі страхування сільськогосподарських посівів, то галузь АПК надалі піддаватиметься ризикам”, – сказав міністр.

За його словами, стан озимих посівів у країні є критичним. Найгірша ситуація у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Крім того, М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що зараз іде підготовка додаткової засипки насіння зернових для можливого пересіву площ озимих на весні під ярі культури.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області на кінець жовтня зійшло 52% озимих посів. Із них 20% перебувають у доброму стані, 30% – у зрідженому. На думку голови Хмельницької ОДА Василя ЯДУХИ, аграріям краю необхідно потроїти насіння ярої пшениці, щоб у 2012 році забезпечити область продовольчим зерном.